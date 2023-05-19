У Харкові пропонують повернути плату за проїзд у громадському транспорті

Петицію із такою пропозицією створили на сайті мерії Харкова. Автор вважає, що повернення оплати за проїзд дозволить зберегти інфраструктуру громадського транспорту в місті.

“Пропоную відновити оплату проїзду у міському громадському транспорті. На сьогодні все більше людей повертається до міста Харків, і вони починають налагоджувати повсякденне життя. У громадському транспорті зростає кількість пасажирів. На мою думку, для збереження інфраструктури громадського транспорту міста, просто необхідно скасувати безплатний проїзд. Навіть оплата проїзду на тогорічному рівні дозволила б підприємствам мати кошти, хоча б частково, на оплату праці, електроенергії, тепла тощо”, — пише автор петиції Олександр Матющенко.

Він висловив думку, що зараз переважна більшість пасажирів спроможна оплатити проїзд.

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Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов заявив, що проїзд буде безплатним, поки це дозволятиме бюджет Харкова. Він також пообіцяв, що після повернення плати за проїзд працюватимуть над тим, щоб були мінімальні тарифи на перевезення.