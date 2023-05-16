Терехов розповів про тарифи на проїзд після повернення оплати у транспорті

У Харкові річниця: 16 травня 2022 року вперше з початку повномасштабної війни у місті вийшли на лінію автобуси та тролейбуси. Вже рік проїзд у громадському транспорті залишається безплатним.

Про це нагадав мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Вже минув рік, у нас працює електротранспорт, у нас працюють тролейбуси, трамваї, метрополітен. Крім цього, наші комунальні автобуси працюють. Вже рік цей транспорт працює безкоштовно для всіх. Це дуже таке потужне навантаження на міський бюджет, бо ми фінансуємо всі ці видатки з міського бюджету», – зазначив Терехов.

Мер нагадав, що безплатний проїзд у громадському транспорті Харкова буде доти, доки на це будуть бюджетні гроші.

«Але, коли можливості бюджету не буде вистачати, я відверто звернусь до харків’ян з тим, що ми більше не можемо дотувати міський транспорт», – додав Терехов.

Мер також розповів, що після повернення плати за проїзд працюватимуть над тим, щоб були якнайменші тарифи на перевезення. Що стосується пільг: всі пільги будуть такими, як були до війни, зазначив Терехов.

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