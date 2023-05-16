Live
  • Вівторок 16.05.2023
    • Харків
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

Терехов розповів про тарифи на проїзд після повернення оплати у транспорті

Суспільство 13:52   16.05.2023
Вікторія Яковенко
Терехов розповів про тарифи на проїзд після повернення оплати у транспорті

У Харкові річниця: 16 травня 2022 року вперше з початку повномасштабної війни у місті вийшли на лінію автобуси та тролейбуси. Вже рік проїзд у громадському транспорті залишається безплатним.

Про це нагадав мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Вже минув рік, у нас працює електротранспорт, у нас працюють тролейбуси, трамваї, метрополітен. Крім цього, наші комунальні автобуси працюють. Вже рік цей транспорт працює безкоштовно для всіх. Це дуже таке потужне навантаження на міський бюджет, бо ми фінансуємо всі ці видатки з міського бюджету», – зазначив Терехов.

Мер нагадав, що безплатний проїзд у громадському транспорті Харкова буде доти, доки на це будуть бюджетні гроші.

«Але, коли можливості бюджету не буде вистачати, я відверто звернусь до харків’ян з тим, що ми більше не можемо дотувати міський транспорт», – додав Терехов.

Мер також розповів, що після повернення плати за проїзд працюватимуть над тим, щоб були якнайменші тарифи на перевезення. Що стосується пільг: всі пільги будуть такими, як були до війни, зазначив Терехов.

Читайте також: Коли у Харкові повернуть плату за проїзд у громадському транспорті

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

13:52
Терехов розповів про тарифи на проїзд після повернення оплати у транспорті
13:13
Терехов повідомив, коли очікується нова хвиля повернень до Харкова
12:39
У Вінниці відкрили стелу загиблому Герою-льотчику з Харкова (фото)
11:48
Ділянку лісу на Великій Данилівці в Харкові незаконно віддали під садівництво
11:05
Рекорд: окупанти заклали 250 мін під 300 метрами ЛЕП на Харківщині (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Терехов розповів про тарифи на проїзд після повернення оплати у транспорті»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 13:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові річниця: 16 травня 2022 року вперше з початку повномасштабної війни у місті вийшли на лінію автобуси та тролейбуси. Вже рік проїзд у громадському транспорті залишається безплатним.".