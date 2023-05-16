Терехов рассказал о тарифах на проезд по возвращению оплаты в транспорте

В Харькове годовщина: 16 мая 2022 года впервые с начала полномасштабной войны в городе вышли на линию автобусы и троллейбусы. Уже год проезд в общественном транспорте остается бесплатным.

Об этом напомнил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Уже прошел год, у нас работает электротранспорт, у нас работают троллейбусы, трамваи, метрополитен. Кроме того, наши коммунальные автобусы работают. Уже год этот транспорт работает бесплатно для всех. Это очень мощная нагрузка на городской бюджет, потому что мы финансируем все эти расходы из городского бюджета», — отметил Терехов.

Мэр напомнил, что бесплатный проезд в общественном транспорте Харькова будет до тех пор, пока на это будут бюджетные деньги.

«Но когда возможности бюджета не будет хватать, я откровенно обращусь к харьковчанам с тем, что мы больше не можем дотировать городской транспорт», — добавил Терехов.

Мэр рассказал, что по возвращении платы за проезд будут работать над тем, чтобы были минимальные тарифы на перевозку. Что касается льгот: все льготы будут такими, как были до войны, отметил Терехов.