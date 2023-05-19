В Харькове предлагают вернуть плату за проезд в общественном транспорте

Петицию с таким предложением создали на сайте мэрии Харькова. Автор считает, что возвращение оплаты за проезд позволит сохранить инфраструктуру общественного транспорта в городе.

«Предлагаю возобновить оплату проезда в городском общественном транспорте. На сегодня все больше людей возвращается в город Харьков, и они начинают налаживать повседневную жизнь. В общественном транспорте растет количество пассажиров. На мой взгляд, для сохранения инфраструктуры общественного транспорта города просто необходимо отменить бесплатный проезд. Даже оплата проезда на уровне прошлого года позволила бы предприятиям иметь средства, хотя бы частично, на оплату труда, электроэнергии, тепла», — пишет автор петиции Александр Матющенко.

Он высказал мнение, что сейчас подавляющее большинство пассажиров в состоянии оплатить проезд.

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что проезд будет бесплатным, пока это будет позволять бюджет Харькова. Он также пообещал, что по возвращении платы за проезд будут работать над тем, чтобы были минимальные тарифы на перевозку.