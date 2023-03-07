Центр Харкова освітили: вуличні ліхтарі вмикали вперше за рік війни (відео)

У Харкові сьогодні вперше за рік війни тимчасово частково вмикали вуличні ліхтарі. З 18:00 до 19:30 були освітлені центральні магістралі та інші найбільш завантажені автомобілями дороги.

Відео освітленого центру міста опублікувала у Telegram радниця голови Харківської облради, волонтерка Наталія Попова.

Як повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, поступово вмикати освітлення у вечірній час дозволили відповідальні за безпеку в місті.

“Більш ніж рік Харків був без світла. Це було причиною незручностей, які ми бачили всі. Що стосується ДТП, що стосується людей, які йшли до своїх домівок”, — зазначив Терехов.

За його словами, щодня географію увімкнення вуличного освітлення розширюватимуть.

Про наміри увімкнути вуличне освітлення Терехов заявляв неодноразово. 22 лютого мер Харкова сказав, що запалювати ліхтарі у місті ще зарано, при цьому мерія шукає варіанти, як підсвітити пішохідні переходи.

1 березня у Харкові почали підсвічувати пішохідні переходи.