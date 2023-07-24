На Лозовщине ищут вандалов, разрушивших памятник жертвам Голодомора (фото)

В поселке Миролюбовка в Харьковской области вандалы разрушили памятник жертвам Голодомора и повредили более 10 надгробий на кладбище.

Об этом сообщает издание «LozovaNews».

По информации старосты поселка Андрея Немашкала, это произошло в выходные, 22-23 июля.

«Местные жители шокированы зверствами. Говорят, в последние десятилетия таких случаев не было. О происшествии сообщили правоохранителям. Ищут тех, кто это совершил», — пишут в издании.