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На Лозовщине ищут вандалов, разрушивших памятник жертвам Голодомора (фото)

Происшествия 15:01   24.07.2023
Виктория Яковенко
На Лозовщине ищут вандалов, разрушивших памятник жертвам Голодомора (фото) Фото: LozovaNews

В поселке Миролюбовка в Харьковской области вандалы разрушили памятник жертвам Голодомора и повредили более 10 надгробий на кладбище.

Об этом сообщает издание «LozovaNews».

По информации старосты поселка Андрея Немашкала, это произошло в выходные, 22-23 июля.

«Местные жители шокированы зверствами. Говорят, в последние десятилетия таких случаев не было. О происшествии сообщили правоохранителям. Ищут тех, кто это совершил», — пишут в издании.

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Фото: LozovaNews

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 15:01;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Миролюбовка в Харьковской области вандалы разрушили памятник жертвам Голодомора и повредили более 10 надгробий на кладбище.".