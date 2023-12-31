“Хвороблива фантазія”: ГУР відреагувало на заяви РФ про удар по Харкову

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов прокоментував “Українській правді” заяви російського Міноборони про нібито знищення у Харкові представників Головного управління розвідки та підрозділу “Kraken”.

Зруйнувавши кілька будівель у центрі Харкова, російське Міноборони не знайшло в собі сил зізнатися, що били аби куди. Вранці після ракетної та “шахедної” атаки на Харків російські терористи придумали, що били по готелю “Kharkiv Palace” не просто з любові до руйнувань, а, тому що там перебували “представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде”. Крім того, росіяни “виявили” в готелі 200 іноземних найманців і не втрималися від заяви, що десь там були представники “Правого сектору”.

“Стосовно чергової маячні від так званого Міністерства оборони держави-агресора можемо повідомити, що під час чергового терористичного акту РФ і ракетного удару вчора по Харкову жоден співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони, відповідно як і жоден боєць спецпідрозділу ГУР МО “Кракен”, не постраждав”, – заявив, коментуючи творчість росіян, представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Він наголосив, що удар був по цивільних, а не військових об’єктах.

“Усі інші заяви про уявні “ураження” представників ГУР МОУ – чергова хвороблива фантазія людей, що живуть у паралельній реальності та ведуть геноцидну війну проти України, за що безумовно будуть покарані”, – сказав Юсов.

Нагадаємо, 30 грудня росіяни атакували Харків ракетами. Вибухи пролунали близько 19:00. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що військові РФ завдали по місту понад шість ударів, зокрема по центру. Пізніше з’ясували, що ворог бив у тому числі ракетами “Іскандер”. Постраждали 28 людей, 12 із них – у лікарні. За даними начальника Харківської облпрокуратури Олександра Фільчакова, частково зруйновано готель “Kharkiv Palace”, ще одна ракета потрапила до житлового будинку на вулиці Гіршмана. Ще два “прильоти” зафіксували в Індустріальному районі. Пізніше – близько першої ночі – по місту вдарили “шахеди”. Усі “прильоти” припали на центр. Сталися чотири пожежі. Обійшлося без постраждалих.