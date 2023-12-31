«Болезненная фантазия»: ГУР отреагировало на заявления РФ об ударе по Харькову
Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов прокомментировал «Украинской правде» заявления российского Минобороны о якобы уничтожении в Харькове представителей Главного управления разведки и подразделения «Kraken».
Разрушив несколько зданий в центре Харькова, российское Минобороны не нашло в себе сил признаться, что били куда попало. Утром после ракетной и «шахедной» атаки на Харьков российские террористы придумали, что били по отелю «Kharkiv Palace» не просто из любви к разрушениям, а потому что там находились «представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде». Кроме того, россияне «обнаружили» в гостинице 200 иностранных наемников и не удержались от заявления, что где-то там же были представители «Правого сектора».
«По отношению к очередному бреду от так называемого Министерства обороны государства-агрессора можем сообщить, что во время очередного террористического акта РФ и ракетного удара вчера по Харькову ни один сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны, соответственно, как и ни один боец спецподразделения ГУР не пострадал», — заявил, комментируя сочинение россиян, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.
Он подчеркнул, что удар был по гражданским, а не военным объектам.
«Все остальные заявления о мнимых «поражениях» представителей ГУР МОУ – очередная болезненная фантазия людей, живущих в параллельной реальности и ведущих геноцидную войну против Украины, за что они, безусловно, будут наказаны», — сказал Юсов.
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Напомним, 30 декабря россияне атаковали Харьков ракетами. Взрывы прогремели около 19:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. Позже выяснили, что враг бил, в том числе, ракетами «Искандер». Пострадали 28 человек, 12 из них – в больнице. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, частично разрушен отель «Kharkiv Palace», еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Еще два «прилета» зафиксировали в Индустриальном районе. Позже — около часа ночи — по городу ударили «шахеды». Все «прилеты» пришлись на центр. Произошли четыре пожара. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГУР, новости Харькова, ракетная атака, юсов;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 14:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов прокомментировал «Украинской правде» заявления российского Минобороны о якобы уничтожении в Харькове представителей Главного управления разведки и подразделения «Kraken»".