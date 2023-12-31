Live
  • Вс 31.12.2023
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

«Болезненная фантазия»: ГУР отреагировало на заявления РФ об ударе по Харькову

Происшествия 14:10   31.12.2023
Оксана Горун
«Болезненная фантазия»: ГУР отреагировало на заявления РФ об ударе по Харькову Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов прокомментировал «Украинской правде» заявления российского Минобороны о якобы уничтожении в Харькове представителей Главного управления разведки и подразделения «Kraken».

Разрушив несколько зданий в центре Харькова, российское Минобороны не нашло в себе сил признаться, что били куда попало. Утром после ракетной и «шахедной» атаки на Харьков российские террористы придумали, что били по отелю «Kharkiv Palace» не просто из любви к разрушениям, а потому что там находились «представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде». Кроме того, россияне «обнаружили» в гостинице 200 иностранных наемников и не удержались от заявления, что где-то там же были представители «Правого сектора».

«По отношению к очередному бреду от так называемого Министерства обороны государства-агрессора можем сообщить, что во время очередного террористического акта РФ и ракетного удара вчера по Харькову ни один сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны, соответственно, как и ни один боец спецподразделения ГУР не пострадал», — заявил, комментируя сочинение россиян, представитель ГУР МОУ Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что удар был по гражданским, а не военным объектам.

«Все остальные заявления о мнимых «поражениях» представителей ГУР МОУ – очередная болезненная фантазия людей, живущих в параллельной реальности и ведущих геноцидную войну против Украины, за что они, безусловно, будут наказаны», — сказал Юсов.

Читайте также: Выбиты окна и разбита техника: ньюсрум МГ «Объектив» повредила РФ в Харькове

Напомним,  30 декабря россияне атаковали Харьков ракетами. Взрывы прогремели около 19:00. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что военные РФ нанесли по городу более шести ударов, в частности по центру. Позже выяснили, что враг бил, в том числе, ракетами «Искандер». Пострадали 28 человек, 12 из них – в больнице. По данным начальника Харьковской облпрокуратуры Александра Фильчакова, частично разрушен отель «Kharkiv Palace», еще одна ракета попала в жилой дом по улице Гиршмана. Еще два «прилета» зафиксировали в Индустриальном районе. Позже — около часа ночи — по городу ударили «шахеды». Все «прилеты» пришлись на центр. Произошли четыре пожара. Обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Терехов обратился к харьковчанам в канун Нового года
Терехов обратился к харьковчанам в канун Нового года
31.12.2023, 09:37
Один из командиров «Kraken» обратился к Минобороны РФ (видео)
Один из командиров «Kraken» обратился к Минобороны РФ (видео)
31.12.2023, 14:57
Главные новости Харькова 31.12: атака «шахедов», последствия ракетных ударов
Главные новости Харькова 31.12: атака «шахедов», последствия ракетных ударов
31.12.2023, 14:19
Последствия ночной атаки по Харькову накануне Нового года (видео)
Последствия ночной атаки по Харькову накануне Нового года (видео)
31.12.2023, 14:37
«Болезненная фантазия»: ГУР отреагировало на заявления РФ об ударе по Харькову
«Болезненная фантазия»: ГУР отреагировало на заявления РФ об ударе по Харькову
31.12.2023, 14:10
Над Харьковом заметили радугу (фото)
Над Харьковом заметили радугу (фото)
31.12.2023, 15:12

Новости по теме:

22:35
Брусчатка vs дроны: что не так, рассказал боец Kraken
11:39
«Мышиная лихорадка» «косит» россиян на Купянщине – ГУР
19:00
В ГУР сделали прогноз относительно ударов РФ по энергоинфраструктуре Украины
11:25
Только мобилизация — Буданов заявил, что рекрутинг не покроет потребности ВСУ
10:03
Уникальные броневики для разведки: в ГУР сообщили ТТХ новинок из Харькова

Вы читали новость: ««Болезненная фантазия»: ГУР отреагировало на заявления РФ об ударе по Харькову»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 14:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов прокомментировал «Украинской правде» заявления российского Минобороны о якобы уничтожении в Харькове представителей Главного управления разведки и подразделения «Kraken»".