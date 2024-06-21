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У ГУР прокоментували загрозу «наступу РФ» на Борову на Харківщині

Суспільство 11:44   21.06.2024
Вікторія Яковенко
У ГУР прокоментували загрозу «наступу РФ» на Борову на Харківщині

Речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у етері нацмарафону прокоментував загрозу «наступу армії РФ» на селище Борова на Харківщині.

«Якщо говорити про Борову та її напрямок, то наміри ворога там українські оборонці зламали. Втрати в живій силі і в техніці – значні. Так, він намагається підтягувати резерви, і потенційно загроза залишається, але наразі мова не йде про формування нових потужних угруповань для повторення ситуації. Але, наголошую, що потенційно загроза залишається і, звичайно, українські сили вивчають ситуацію і готуються до різноманітних сценаріїв», – сказав Юсов.

Він так розповів про поточну ситуацію на півночі Харківщини.

«Бачимо, що плани і наміри ворога були зламані і вони змушені перекидати резерви, в тому числі з інших напрямків. А це говорить про великі втрати і говорить, що для них ситуація не йде за планом. Тим не менше, ситуація на північному кордоні залишається так само напруженою, небезпечною. Ворог і далі буде пробувати розтягувати українські резерви і відволікати від ситуації на сході», – зазначив Юсов.

Нагадаємо, проєкт Deep State повідомив, що ворог наростив «ударний кулак» для наступу на селище Борова на Харківщині. За даними аналітиків, на ділянці від Райгородки до Нововодяного армія РФ наростила до 10 тисяч солдатів та близько 450 одиниць озброєння та військової техніки, з яких 200 артсистем.

У 3-й ОШБр поінформували, що смуга фронту, де із Луганщиною межує Харківщина, сьогодні є однією з найінтенсивніших ділянок наступу росіян. Найближчим завданням окупантів є вихід до села Чернещина та селища Першотравневе, з наступним захопленням селища Борова.

Військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець заявив, що на Лиманському напрямку супротивник переважає, намагається прорватися до Борової, і зростає небезпека того, що він вийде до річки Оскіл.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 11:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у етері нацмарафону прокоментував загрозу «наступу армії РФ» на селище Борова на Харківщині.".