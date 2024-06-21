В ГУР прокомментировали угрозу «наступления РФ» на Боровую на Харьковщине

Пресс-секретарь ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире нацмарафона прокомментировал угрозу «наступления армии РФ» на поселок Боровая в Харьковской области.

«Если говорить о Боровой и ее направлении, то намерения врага там украинские защитники сломали. Потери в живой силе и в технике – значительны. Да, он пытается подтягивать резервы, и потенциально угроза остается, но речь пока не идет о формировании новых мощностей группировок для повторения ситуации. Но, подчеркиваю, что потенциально угроза остается и, конечно, украинские силы изучают ситуацию и готовятся к разным сценариям», — сказал Юсов.

Он так рассказал о текущей ситуации на севере Харьковской области.

«Видим, что планы и намерения врага были сломаны и они вынуждены перебрасывать резервы, в том числе с других направлений. А это говорит о больших потерях и говорит, что для них ситуация не идет по плану. Тем не менее ситуация на северной границе остается столь же напряженной, опасной. Враг и дальше будет пробовать растягивать украинские резервы и отвлекать от ситуации на востоке», — отметил Юсов.

Напомним, проект Deep State сообщил, что враг нарастил «ударный кулак» для наступления на поселок Боровая на Харьковщине. По данным аналитиков, на участке от Райгородки до Нововодяного армия РФ нарастила до 10 тысяч солдат и около 450 единиц вооружения и военной техники, из которых 200 артсистем.

В 3-й ОШБр проинформировали, что полоса фронта, где с Луганщиной граничит Харьковщина, сегодня является одним из самых интенсивных участков наступления россиян. Ближайшая задача оккупантов — выход к селу Чернещина и поселку Першотравневое, с последующим захватом поселка Боровая.

Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил, что на Лиманском направлении противник преобладает, пытается прорваться к Боровой, и возрастает опасность того, что он выйдет к реке Оскол.