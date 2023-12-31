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Один из командиров «Kraken» обратился к Минобороны РФ (видео)

Происшествия 14:57   31.12.2023
Оксана Горун
Один из командиров «Kraken» обратился к Минобороны РФ (видео) Фото: кадр из видео

Один из командиров спецподразделения ГУР МО «Kraken» Сергей Величко (Чили) прокомментировал сочинение российского Минобороны о якобы уничтожении его бойцов.

«Вчера во время террористического акта РФ по Харькову, ни один сотрудник ГУРа никак не пострадал. Все попадания были по инфраструктуре города, по жилым домам, по отелю, но никак не по военным объектам. Ваши все заявления — это плод ваших больных фантазий, живущих людей в параллельной реальности. Слава подразделению ГУР «Kraken», — сказал Чили.

Ранее аналогичным образом на заявления Минобороны РФ отреагировал представитель ГУР МО Андрей Юсов. Напомним, разрушив несколько зданий в центре Харькова, российское Минобороны  сочинило, что по отелю «Kharkiv Palace» били, потому что там находились «представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде». Кроме того, россияне «обнаружили» в гостинице 200 иностранных наемников и не удержались от заявления, что где-то там же были представители «Правого сектора».

Смотрите видео: Последствия ночной атаки по Харькову накануне Нового года

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 14:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из командиров спецподразделения ГУР МО «Kraken» Сергей Величко (Чили) прокомментировал сочинение российского Минобороны о якобы уничтожении его бойцов".