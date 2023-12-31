Харьковское подразделение ГУР МО «Kraken» поздравило с Новым годом (видео)
В поздравлении бойцы и командиры «Kraken» вспомнили об обороне Харькова, освобождении Купянска и Балаклеи и заверили: за этот год они стали только сильнее.
Видео поздравление с наступающим Новым годом опубликовали в telegram спецподразделения ГУР Минобороны «Kraken», сформированного из харьковчан в начале полномасштабного вторжения РФ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Kraken, новый год, поздравление;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 18:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поздравлении бойцы и командиры «Kraken» вспомнили об обороне Харькова, освобождении Купянска и Балаклеи и заверили: за этот год они стали только сильнее".