Харьковское подразделение ГУР МО «Kraken» поздравило с Новым годом (видео)

В поздравлении бойцы и командиры «Kraken» вспомнили об обороне Харькова, освобождении Купянска и Балаклеи и заверили: за этот год они стали только сильнее.

Видео поздравление с наступающим Новым годом опубликовали в telegram спецподразделения ГУР Минобороны «Kraken», сформированного из харьковчан в начале полномасштабного вторжения РФ.