Синегубов записал поздравление с Новым годом возле Kharkiv Palace

Начальник ХОВА Олег Синегубов поздравил харьковчан и жителей области с наступающим Новым годом.

На видео он стоит на фоне Госпрома — рядом с отелем «Kharkiv Palace», по которому вчера прилетели ракеты.

Начальник ХОВА перечислил события, которые происходили в течение 2023 года в Харьковской области: февраль в «пунктах незламності» из-за отключений света; весну с разминированием полей и восстановлением; июль — и возвращение людей в регион; сентябрь — со строительством укрытий в школах.

«Устойчивость. Единство. Выдержка. Верим в свет нашей победы», — подчеркнул Синегубов.