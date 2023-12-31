Синегубов записал поздравление с Новым годом возле Kharkiv Palace
Начальник ХОВА Олег Синегубов поздравил харьковчан и жителей области с наступающим Новым годом.
На видео он стоит на фоне Госпрома — рядом с отелем «Kharkiv Palace», по которому вчера прилетели ракеты.
Начальник ХОВА перечислил события, которые происходили в течение 2023 года в Харьковской области: февраль в «пунктах незламності» из-за отключений света; весну с разминированием полей и восстановлением; июль — и возвращение людей в регион; сентябрь — со строительством укрытий в школах.
«Устойчивость. Единство. Выдержка. Верим в свет нашей победы», — подчеркнул Синегубов.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: новости Харькова, новый год, поздравление, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2023 в 19:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов поздравил харьковчан и жителей области с наступающим Новым годом".