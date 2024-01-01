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15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне на Новый год

Происшествия 08:47   01.01.2024
Оксана Якушко
15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне на Новый год

Из артиллерии и минометов россияне обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Казачья Лопань Харьковского района; Огурцово, Волчанск, Бударки Чугуевского района; Бологовка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В районе Ивановки Купянского района россияне нанесли авиационные удары.

ВСУ отбили в течение суток 22 атаки врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.

В 13:10 в результате вражеского обстрела села Казачья Лопань Харьковского района поврежден частный дом. Раненых нет.

Около 13:30 произошел вражеский обстрел села Ивашки Богодуховского района. Поврежден газопровод, два многоквартирных дома.

В 16:50 оккупанты нанесли удар по территории предприятия в городе Чугуев. Частично разрушено ангарное помещение, поврежден склад. Ранения получили 3 человека, еще два человека спасены.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 08:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из артиллерии и минометов россияне обстреляли около 15 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Казачья Лопань Харьковского района; Огурцово, Волчанск, Бударки Чугуевского района; Бологовка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".