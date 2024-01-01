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В новогоднюю ночь россияне из РСЗО ударили по 5-этажке в поселке Харьковщины

Происшествия 11:29   01.01.2024
Оксана Якушко
В новогоднюю ночь россияне из РСЗО ударили по 5-этажке в поселке Харьковщины

Россияне обстреляли поселок Купянск-Узловой из реактивных систем залпового огня в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Враг ударил по жилому кварталу населённого пункта. 1 января подразделения ГСЧС разбирали остатки бетонных конструкций в поврежденной обстрелами 5-этажке. Спасатели обследовали каждую квартиру здания, в частности на 4-м и 5-м этажах, чтобы найти жителей, нуждающихся в помощи.

Погибших и раненых нет. Пожара не было.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 11:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне обстреляли поселок Купянск-Узловой из реактивных систем залпового огня в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".