В новогоднюю ночь россияне из РСЗО ударили по 5-этажке в поселке Харьковщины

Россияне обстреляли поселок Купянск-Узловой из реактивных систем залпового огня в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Враг ударил по жилому кварталу населённого пункта. 1 января подразделения ГСЧС разбирали остатки бетонных конструкций в поврежденной обстрелами 5-этажке. Спасатели обследовали каждую квартиру здания, в частности на 4-м и 5-м этажах, чтобы найти жителей, нуждающихся в помощи.

Погибших и раненых нет. Пожара не было.

Читайте также: 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне на Новый год