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Есть погибший: на Новый год войска РФ били по Харьковщине и сбросили авиабомбу

Происшествия 14:56   01.01.2024
Елена Нагорная
Есть погибший: на Новый год войска РФ били по Харьковщине и сбросили авиабомбу Фото: ГУ НП в Харьковской области

Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Двуречная Купянского района 1 января.

Его тело с осколочными ранениями обнаружили возле дома на улице Набережной около 12:30, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Его личность устанавливается. Погибший был одет в синие спортивные штаны, темно-красную куртку, резиновые сапоги и серую шапку.


Фото: ГУ НП в Харьковской области

Кроме Двуречной около 1:10 оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Купянск-Узловой. Вражеский снаряд попал в крышу пятиэтажного жилого дома, сообщают в Харьковской облпрокуратуре. В 9:00 военные РФ снова ударили по поселку. По предварительным данным, из РСЗО «Ураган».

Кроме того, утром российская армия нанесла авиаудар по селу Кучеровка Купянского района: повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно, удар был нанесен ФАБ-250.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).


Фото: Харьковская облпрокуратура

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 14:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Двуречная Купянского района 1 января.".