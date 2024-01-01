Есть погибший: на Новый год войска РФ били по Харьковщине и сбросили авиабомбу
Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Двуречная Купянского района 1 января.
Его тело с осколочными ранениями обнаружили возле дома на улице Набережной около 12:30, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Его личность устанавливается. Погибший был одет в синие спортивные штаны, темно-красную куртку, резиновые сапоги и серую шапку.
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Кроме Двуречной около 1:10 оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Купянск-Узловой. Вражеский снаряд попал в крышу пятиэтажного жилого дома, сообщают в Харьковской облпрокуратуре. В 9:00 военные РФ снова ударили по поселку. По предварительным данным, из РСЗО «Ураган».
Кроме того, утром российская армия нанесла авиаудар по селу Кучеровка Купянского района: повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно, удар был нанесен ФАБ-250.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: двуречная, Купянский район, обстрелы, погиб, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 14:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Двуречная Купянского района 1 января.".