Есть погибший: на Новый год войска РФ били по Харьковщине и сбросили авиабомбу

Мирный житель погиб в результате обстрела поселка Двуречная Купянского района 1 января.

Его тело с осколочными ранениями обнаружили возле дома на улице Набережной около 12:30, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Его личность устанавливается. Погибший был одет в синие спортивные штаны, темно-красную куртку, резиновые сапоги и серую шапку.



Фото: ГУ НП в Харьковской области

Кроме Двуречной около 1:10 оккупанты из артиллерии обстреляли поселок Купянск-Узловой. Вражеский снаряд попал в крышу пятиэтажного жилого дома, сообщают в Харьковской облпрокуратуре. В 9:00 военные РФ снова ударили по поселку. По предварительным данным, из РСЗО «Ураган».

Кроме того, утром российская армия нанесла авиаудар по селу Кучеровка Купянского района: повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Предварительно, удар был нанесен ФАБ-250.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура