Вивозила українське зерно до РФ з Харківщини – отримала 11 років за ґратами
До 11 років в’язниці засудили 37-річну мешканку Куп’янщини, яка під час окупації вивезла до РФ понад 200 тонн українського зерна, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У червні 2022 року, під час окупації РФ Куп’янська, лаборантка місцевого сільгосппідприємства стала «директором» агрофірми з окладом близько 16 тис. російських рублів.
Представники РФ надали жінці патент «на торгову діяльність, сферу громадського харчування, сферу обслуговування населення». Вона організувала вивіз із підприємства на територію РФ майже 200 тонн пшениці та 50 тонн кукурудзи, за що отримала винагороду у розмірі понад 350 тисяч російських рублів.
«Директорка» відкрила рахунок у російському банку та сплачувала окупаційній адміністрації податки за реалізацію сільгосппродукції.
Від імені агрофірми жінка уклала договір з так званим «Государственным предприятием «Купянская железная дорога» на подачу залізничних вагонів для вивезення сільськогосподарських культур на територію РФ.
Суд визнав 37-річну жінку винною у пособництві державі-агресору. Їй призначили покарання: 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Засуджена переховується від українського правосуддя в РФ, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання. Допоки жінка ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджена перебуває у розшуку.
