Посівна на Харківщині: соняшник садять більше, кукурудзу менше

Найбільше ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяли площі Богодухівського, Красноградського та Лозівського районів Харківщини, розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

«Це третя весняно-польова кампанія, яка проходить у наших аграріїв в умовах повномасштабного вторгнення рф. Через бойові дії маємо значне забруднення територій вибухонебезпечними предметами і зможемо працювати в цьому році на 68% оброблюваних земель. Під урожай 2024 року загальна посівна площа сільськогосподарських культур займатиме 1,3 мільйона гектара. Це на 3,5% більше, ніж у 2023 році», – зазначив Іванов.

Прогнозується, що зерновими культурами буде засіяно понад 610 тисяч гектарів, технічними – 557 тисяч гектарів, картоплею та овочевими – 70 тисяч гектарів, кормовими – більш ніж 40 тисяч гектарів.

«Переважає пшениця, кукурудза та соняшник. Є збільшення посівних площ олійних культур – соняшника, натомість відповідно менше сіятимуть кукурудзу. Популярною залишається соя, горох, ячмінь, гречка, просо», – розповів Іванов.

На сьогодні ярі зернові та зернобобові культури посіяні на площі понад 108 тисяч га. Посіяно майже 43 тисячі гектарів ярого ячменю, понад 17 тисяч гектарів гороху, 9 тисяч гектар ярої пшениці, 4,4 тисячі гектара вівса, 32 тисячі гектарів кукурудзи на зерно та більш ніж 2 тисяч гектарів інших зернових та зернобобових культур.

«Найбільше ярими зерновими та зернобобовими культурами засіяно площі Богодухівського, Красноградського та Лозівського районів, тобто там, де немає замінованої землі. Також соняшником вже засіяно 82 тисячі гектарів», – підсумував Євген Іванов.

Від агресії РФ постраждало понад 630 сільськогосподарських підприємств, також пошкоджено та зруйновано майже 1100 одиниць сільськогосподарської техніки та обладнання.