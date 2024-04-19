Посевная на Харьковщине: подсолнечника садят больше, кукурузы меньше
Больше всего яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяли площади Богодуховского, Красноградского и Лозовского районов Харьковщины, рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.
«Это третья весенне-полевая кампания, которая проходит у наших аграриев в условиях полномасштабного вторжения РФ. Из-за боевых действий значительное загрязнение территорий взрывоопасными предметами и сможем работать в этом году на 68% обрабатываемых земель. Под урожай 2024 общая посевная площадь сельскохозяйственных культур будет занимать 1,3 миллиона гектара. Это на 3,5% больше, чем в 2023 году», – отметил Иванов.
Прогнозируется, что зерновыми культурами засеют более 610 тысяч гектаров, техническими – 557 тысяч гектаров, картофелем и овощными – 70 тысяч гектаров, кормовыми – более 40 тысяч гектаров.
«Преобладает пшеница, кукуруза и подсолнечник. Есть увеличение посевных площадей масличных культур – подсолнечника, соответственно меньше будут сеять кукурузу. Популярной остается соя, горох, ячмень, гречка, просо», – рассказал Иванов.
На сегодняшний день яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади более 108 тысяч га. Посеяно почти 43 тысячи гектаров ярового ячменя, более 17 тысяч гектаров гороха, 9 тысяч гектар яровой пшеницы, 4,4 тысячи гектара овса, 32 тысячи гектаров кукурузы на зерно и более 2 тысяч гектаров других зерновых и зернобобовых культур.
«Больше всего яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяны площади Богодуховского, Красноградского и Лозовского районов, то есть там, где нет заминированной земли. Также подсолнухом уже засеяно 82 тысячи га», – подытожил Иванов.
От агрессии РФ пострадали более 630 сельскохозяйственных предприятий, также повреждены и разрушены почти 1100 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Евгений Иванов, зерно, кукуруза, подсолнечник, посевная, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 апреля 2024 в 22:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше всего яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяли площади Богодуховского, Красноградского и Лозовского районов Харьковщины, рассказал заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.".