На Харківщині аграрії засіяли на 20% більше площ, ніж планували
У ХОВА повідомили про завершення тривалої весняної посівної на Харківщині.
“Цьогоріч у межах весняно-польових робіт на Харківщині засіяли 783 тисячі гектарів угідь. Це на 20% більше від прогнозу. Посівну проводили в усіх районах області, де дозволяла безпекова ситуація. Соняшника засіяно 360 тисяч гектарів, а кукурудзи – 176 тисяч. Також аграрії регіону сіяли горох, сою, просо, яру пшеницю“, – повідомила пресслужба ХОВА.
За інформацією чиновників, посівна затяглася через несприятливі погодні умови. Але згодом аграрії змогли наростити темпи робіт. Посіяного, за розрахунками фахівців, вистачить не лише для того, щоб покрити потреби області, а й на експорт.
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“Навіть той посів, який ми по пшениці маємо зараз, цілком перекриває потреби області та задовольняє потреби інших областей України. На експорт більш ніж достатньо залишається”, – сказав заступник начальника ХОВА Євген Іванов.
Восени 2022 року харківські аграрії засіяли 213 тисяч га озимих. Нині цей урожай уже готуються збирати. Роботи мають розпочатися протягом тижня.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2023 в 09:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ХОВА повідомили про завершення тривалої весняної посівної на Харківщині".