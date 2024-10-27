Тонни зерна знищив ворог, вдаривши С-300 по ангару в Малинівці на Харківщині

Пшеницю, соняшник та кукурудзу знищили російські військові, прицільно вдаривши по ангару у селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області увечері 26 жовтня.

Вибухотехніки вже встановили, що ворог завдав удару ракетою С-300. Ангар спалахнув, він повністю зруйнований, пише начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

“У масштабній пожежі згоріли тони збіжжя, наразі підраховуємо збитки. Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів не лишилося нічого”, – розповів Болвінов.



Фото: Сергій Болвінов



Фото: Сергій Болвінов

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що о 21:08 26 жовтня селище Малинівка Чугуївського району атакували КАБом. Виникла пожежа на території фермерського господарства. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, був пошкоджений склад зерносховища. Без постраждалих.