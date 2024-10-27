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Тонни зерна знищив ворог, вдаривши С-300 по ангару в Малинівці на Харківщині

Події 13:56   27.10.2024
Олена Нагорна
Тонни зерна знищив ворог, вдаривши С-300 по ангару в Малинівці на Харківщині Фото: Сергій Болвінов

Пшеницю, соняшник та кукурудзу знищили російські військові, прицільно вдаривши по ангару у селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області увечері 26 жовтня.

Вибухотехніки вже встановили, що ворог завдав удару ракетою С-300. Ангар спалахнув, він повністю зруйнований, пише начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

“У масштабній пожежі згоріли тони збіжжя, наразі підраховуємо збитки. Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів не лишилося нічого”, – розповів Болвінов.

ангар малиновка удар 26 жовтня 2024
Фото: Сергій Болвінов

ангар малиновка удар 26 жовтня 2024
Фото: Сергій Болвінов

Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що о 21:08 26 жовтня селище Малинівка Чугуївського району атакували КАБом. Виникла пожежа на території фермерського господарства. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, був пошкоджений склад зерносховища. Без постраждалих.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 13:56;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пшеницю, соняшник та кукурудзу знищили російські військові, прицільно вдаривши по ангару у селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області увечері 26 жовтня".