Тонни зерна знищив ворог, вдаривши С-300 по ангару в Малинівці на Харківщині
Пшеницю, соняшник та кукурудзу знищили російські військові, прицільно вдаривши по ангару у селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області увечері 26 жовтня.
Вибухотехніки вже встановили, що ворог завдав удару ракетою С-300. Ангар спалахнув, він повністю зруйнований, пише начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
“У масштабній пожежі згоріли тони збіжжя, наразі підраховуємо збитки. Це була пшениця, насіння соняшника та кукурудза. Врожай належав кільком різним фермерам і зберігався в Малинівці. Та після удару окупантів не лишилося нічого”, – розповів Болвінов.
Фото: Сергій Болвінов
Фото: Сергій Болвінов
Раніше начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко поінформував, що о 21:08 26 жовтня селище Малинівка Чугуївського району атакували КАБом. Виникла пожежа на території фермерського господарства. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, був пошкоджений склад зерносховища. Без постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ангар, зерно, малиновка, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 13:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пшеницю, соняшник та кукурудзу знищили російські військові, прицільно вдаривши по ангару у селищі Малинівка Чугуївського району Харківської області увечері 26 жовтня".