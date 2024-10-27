ОТУВ «Харків»: пів сотні бомб і авіаракет випустив ворог по півночі Харківщини

Минулої доби по півночі Харківської області окупанти завдали 12 авіаударів з використанням 14 КАБів і 39 НАРів. Також завдали 26 ударів дронами-камікадзе та здійснили 353 обстріли позицій захисників.

Як інформує ОТУВ «Харків» у зведенні на 9:00, оперативна обстановка на Харківському напрямку істотних змін не зазнала і залишається складною. Сили оборони продовжують стримувати натиск загарбників.

Минулої доби супротивник втратив 121 солдата – 45 вбитими та 76 пораненими. Також були пошкоджені 76 одиниць озброєння та військової техніки: сім артсистем, 14 автомобілів, шість одиниць спецтехніки, 48 БпЛА та протитанковий засіб. Крім цього знищені 77 укриттів особового складу, два місця зберігання боєприпасів та місце зберігання ПММ.