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Полсотни бомб и авиаракет выпустил враг по северу Харьковщины — ОТГВ «Харьков»

Общество 11:26   27.10.2024
Елена Нагорная
Полсотни бомб и авиаракет выпустил враг по северу Харьковщины — ОТГВ «Харьков» Фото: ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки по северу Харьковской области оккупанты нанесли 12 авиаударов с использованием 14 КАБов и 39 НАРов. Также нанесли 26 ударов дронами-камикадзе и осуществили 353 обстрела позиций защитников.

Как информирует ОТГВ «Харьков» в сводке на 9:00, оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны продолжают сдерживать натиск захватчиков.

За минувшие сутки противник потерял 121 солдата — 45 убитыми и 76 ранеными. Также были повреждены 76 единиц вооружения и военной техники: семь артсистем, 14 автомобилей, шесть единиц спецтехники, 48 БпЛА и противотанковое средство. Кроме этого уничтожены 77 укрытий личного состава, два места хранения боеприпасов и место хранения ГСМ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 11:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки по северу Харьковской области оккупанты нанесли 12 авиаударов с использованием 14 КАБов и 39 НАРов".