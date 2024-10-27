Полсотни бомб и авиаракет выпустил враг по северу Харьковщины — ОТГВ «Харьков»

За прошедшие сутки по северу Харьковской области оккупанты нанесли 12 авиаударов с использованием 14 КАБов и 39 НАРов. Также нанесли 26 ударов дронами-камикадзе и осуществили 353 обстрела позиций защитников.

Как информирует ОТГВ «Харьков» в сводке на 9:00, оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны продолжают сдерживать натиск захватчиков.

За минувшие сутки противник потерял 121 солдата — 45 убитыми и 76 ранеными. Также были повреждены 76 единиц вооружения и военной техники: семь артсистем, 14 автомобилей, шесть единиц спецтехники, 48 БпЛА и противотанковое средство. Кроме этого уничтожены 77 укрытий личного состава, два места хранения боеприпасов и место хранения ГСМ.