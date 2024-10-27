Враг атаковал 14 раз и активно применял авиацию на Купянском направлении — ГШ

14 раз атаковали военные РФ за прошедшие сутки на Купянском направлении и семь раз — на севере Харьковщины, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.

На Харьковском направлении враг штурмовал украинские позиции вблизи Волчанска и Старицы.

На Купянском направлении Силы обороны отражали атаки неподалеку от Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызово, Вишневого, Берестового и Першотравневого. Враг активно задействовал для ударов бомбардировочную и штурмовую авиацию.

Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань, Отрадное, Песчаное, Глушковка, Берестовое, Загрызово.