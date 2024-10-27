Враг атаковал 14 раз и активно применял авиацию на Купянском направлении — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
14 раз атаковали военные РФ за прошедшие сутки на Купянском направлении и семь раз — на севере Харьковщины, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.
На Харьковском направлении враг штурмовал украинские позиции вблизи Волчанска и Старицы.
На Купянском направлении Силы обороны отражали атаки неподалеку от Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызово, Вишневого, Берестового и Першотравневого. Враг активно задействовал для ударов бомбардировочную и штурмовую авиацию.
Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Гоптовка, Казачья Лопань, Отрадное, Песчаное, Глушковка, Берестовое, Загрызово.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, обстрелы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 09:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 раз атаковали военные РФ за прошедшие сутки на Купянском направлении и семь раз — на севере Харьковщины, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 8:00.".