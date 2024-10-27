Ворог атакував 14 разів і активно бив з авіації на Куп’янському напрямку – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
14 разів атакували військові РФ минулої доби на Куп’янському напрямку та сім разів – на півночі Харківщини, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.
На Харківському напрямку ворог штурмував поблизу Вовчанська та Стариці.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали атаки неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. Супротивник активно задіював для ударів бомбардувальну та штурмову авіацію.
Авіаударів зазнали райони населених пунктів Гоптівка, Козача Лопань, Одрадне, Піщане, Глушківка, Берестове, Загризове.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2024 в 09:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 разів атакували військові РФ минулої доби на Куп’янському напрямку та сім разів – на півночі Харківщини, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00".