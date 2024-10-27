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Тонны зерна уничтожил враг, ударив С-300 по ангару в Малиновке на Харьковщине

Происшествия 13:56   27.10.2024
Елена Нагорная
Тонны зерна уничтожил враг, ударив С-300 по ангару в Малиновке на Харьковщине Фото: Сергей Болвинов

Пшеницу, подсолнечник и кукурузу уничтожили российские военные, прицельно ударив по ангару в поселке Малиновка Чугуевского района Харьковской области вечером 26 октября.

Взрывотехники уже установили, что враг нанес удар ракетой С-300. Ангар вспыхнул, он полностью разрушен, пишет начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

«В масштабном пожаре сгорели тонны зерна, сейчас подсчитываем убытки. Это была пшеница, семена подсолнечника и кукуруза. Урожай принадлежал нескольким разным фермерам и хранился в Малиновке. Но после удара оккупантов не осталось ничего», — рассказал Болвинов.

ангар малиновка удар 26 октября 2024
Фото: Сергей Болвинов

ангар малиновка удар 26 октября 2024
Фото: Сергей Болвинов

Ранее начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко информировал, что в 21:08 26 октября поселок Малиновка Чугуевского района атаковали КАБом. Возник пожар на территории фермерского хозяйства. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, был поврежден склад зернохранилища. Без пострадавших.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2024 в 13:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пшеницу, подсолнечник и кукурузу уничтожили российские военные, прицельно ударив по ангару в поселке Малиновка Чугуевского района Харьковской области вечером 26 октября".