Горело зерно: насчитали 244 тыс. грн ущерба от обстрела Харьковщины
Госэкоинспекция в Харьковской области оценила ущерб, который нанесли россияне ударом по агрофирме в селе Борщовка Изюмского района. Удар был в феврале, горел склад, где хранят зерно.
«Пожар продолжался 21 час 04 минуты, охватив площадь 810 м². В результате этого террористического акта нанесен огромный материальный ущерб предприятию и нанесен ущерб аграрной инфраструктуре региона. Этот факт является еще одним подтверждением целенаправленного уничтожения объектов гражданского назначения», — подчеркнули в Facebook Госэкоинспекции.
Ущерб, который причинили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, экоинспекторы оценили в более чем 244 тысячи гривен.
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«Это событие является очередным примером экологических последствий военных преступлений, которые несут угрозу не только объектам инфраструктуры и здоровья людей, но и природной среде», — подчеркнули в инспекции.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Госэкоинспекция, зерно, новости Харькова, пожары, ущерб, экология;
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 10:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госэкоинспекция в Харьковской области оценила ущерб, нанесенный россиянами ударом по агрофирме в селе Борщовка Изюмского района. Удар был в феврале, горел склад, где хранят зерно".