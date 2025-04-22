Горело зерно: насчитали 244 тыс. грн ущерба от обстрела Харьковщины

Госэкоинспекция в Харьковской области оценила ущерб, который нанесли россияне ударом по агрофирме в селе Борщовка Изюмского района. Удар был в феврале, горел склад, где хранят зерно.

«Пожар продолжался 21 час 04 минуты, охватив площадь 810 м². В результате этого террористического акта нанесен огромный материальный ущерб предприятию и нанесен ущерб аграрной инфраструктуре региона. Этот факт является еще одним подтверждением целенаправленного уничтожения объектов гражданского назначения», — подчеркнули в Facebook Госэкоинспекции.

Ущерб, который причинили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, экоинспекторы оценили в более чем 244 тысячи гривен.

«Это событие является очередным примером экологических последствий военных преступлений, которые несут угрозу не только объектам инфраструктуры и здоровья людей, но и природной среде», — подчеркнули в инспекции.