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Горело зерно: насчитали 244 тыс. грн ущерба от обстрела Харьковщины

Происшествия 10:21   22.04.2025
Оксана Горун
Горело зерно: насчитали 244 тыс. грн ущерба от обстрела Харьковщины Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Госэкоинспекция в Харьковской области оценила ущерб, который нанесли россияне ударом по агрофирме в селе Борщовка Изюмского района. Удар был в феврале, горел склад, где хранят зерно.

«Пожар продолжался 21 час 04 минуты, охватив площадь 810 м². В результате этого террористического акта нанесен огромный материальный ущерб предприятию и нанесен ущерб аграрной инфраструктуре региона. Этот факт является еще одним подтверждением целенаправленного уничтожения объектов гражданского назначения», — подчеркнули в Facebook Госэкоинспекции.

Ущерб, который причинили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, экоинспекторы оценили в более чем  244 тысячи гривен.

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«Это событие является очередным примером экологических последствий военных преступлений, которые несут угрозу не только объектам инфраструктуры и здоровья людей, но и природной среде», — подчеркнули в инспекции.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2025 в 10:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Госэкоинспекция в Харьковской области оценила ущерб, нанесенный россиянами ударом по агрофирме в селе Борщовка Изюмского района. Удар был в феврале, горел склад, где хранят зерно".