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Путин якобы объявил новое перемирие: что известно

Мир 14:37   28.04.2025
Виктория Яковенко
Путин якобы объявил новое перемирие: что известно Фото: BILD

Путин заявил, что ВС РФ якобы приостанавливают боевые действия с 00:00 8 мая до 00:00 в ночь на 11 мая. Об этом сообщают вражеские СМИ со ссылкой на Кремль.

В заявлении Кремля, которое репостнуло Минобороны РФ, заявляется, что режим прекращения огня вводится по гуманитарным соображениям, к «дням 80-летия Победы».

«В этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру. В случае нарушений перемирия украинской стороной ВС РФ ответят адекватно и эффективно», — говорится в сообщении.

новое перемирие
Скриншот

Официальной реакции украинской стороны пока нет.

Напомним, ранее Путин якобы объявил пасхальное перемирие. Он заявлял, что российская сторона якобы бы приостанавливает боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 понедельника, 21 апреля. В Минобороны РФ заявили, что режим прекращения огня вводится с гуманитарной целью и будет соблюдаться при его взаимном соблюдении украинской стороной. Президент Владимир Зеленский назвал заявление Путина «очередной попыткой поиграть с жизнями людей» и предположил, что Путин не контролирует своих военных. Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин отмечал, что на некоторых участках фронта вообще ничего не изменилось. «Не смешите с этим «Пасхальным перемирием». Я даже не могу представить, как полное прекращение огня можно внедрить с той динамикой боевых действий, что сегодня есть на фронте», — написал Жорин.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 14:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Путин заявил, что ВС РФ якобы приостанавливают боевые действия с 00:00 8 мая до 00:00 в ночь на 11 мая. Об этом сообщают вражеские СМИ со ссылкой на Кремль.".