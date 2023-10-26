Live
  • Пт 27.10.2023
    • Харьков
  •   +12°С
  • USD 36.51
  • EUR 38.47

Обижал и унижал: на Харьковщине женщина пожаловалась на экс-мужа

Общество 14:14   26.10.2023
Виктория Яковенко
Обижал и унижал: на Харьковщине женщина пожаловалась на экс-мужа

С заявлениями о постоянных оскорблениях и унижениях со стороны бывшего мужа в полицию обратилась жительница города Красноград.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Правоохранители отметили, что 32-летний мужчина неоднократно привлекался к ответственности за избиение, угрозы физическим насилием, унижение бывшей жены и нецензурную брань в ее сторону.

Профилактические беседы, административные взыскания и предупреждения о более жесткой правовой ответственности на мужчину не подействовали, отметили в полиции.

Поэтому правоохранители открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Мужчине сообщили о подозрении в этом преступлении.

Читайте также: Кричала о помощи: в Харькове домашний тиран не открывал полицейским

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
«В Харькове естественно переходят на украинский» — Терехов поздравил жителей
27.10.2023, 13:45
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
Харьковчане получают SMS с предложением «обменять информацию о ВСУ на $»
26.10.2023, 16:37
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
Огромный снаряд от РСЗО «Смерч» нашли на кладбище в Харькове (фото)
27.10.2023, 13:31
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
Остаются зимовать. Мэр Харькова заявил, что жители не покидают город
26.10.2023, 09:15
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы
На Харьковщине парень угнал Mercedes Benz, а затем бросил его посреди улицы
27.10.2023, 22:13
Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
Дождь, туман и облачность. Какая погода завтра в Харькове и области
27.10.2023, 20:33

Новости по теме:

12:09
На Харьковщине мужчина регулярно обижал и угрожал избить свою бывшую
11:16
В Харькове мужчина систематически обижал и угрожал избить мать своей любимой
15:47
Харьковчанин убил собственную мать и ранил отца: подробности (фото)
11:51
Полиция открыла уголовное дело в отношении харьковчанина, который систематически угрожал сожительнице и ее сыну
12:45
В Харькове обсудят противодействие домашнему насилию

Вы читали новость: «Обижал и унижал: на Харьковщине женщина пожаловалась на экс-мужа»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 14:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С заявлениями о постоянных оскорблениях и унижениях со стороны бывшего мужа в полицию обратилась жительница города Красноград.".