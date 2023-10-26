Обижал и унижал: на Харьковщине женщина пожаловалась на экс-мужа
С заявлениями о постоянных оскорблениях и унижениях со стороны бывшего мужа в полицию обратилась жительница города Красноград.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Правоохранители отметили, что 32-летний мужчина неоднократно привлекался к ответственности за избиение, угрозы физическим насилием, унижение бывшей жены и нецензурную брань в ее сторону.
Профилактические беседы, административные взыскания и предупреждения о более жесткой правовой ответственности на мужчину не подействовали, отметили в полиции.
Поэтому правоохранители открыли уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие) УКУ. Мужчине сообщили о подозрении в этом преступлении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: домашнее, красноград, насилие, обижал, полиция, унижал, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 14:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С заявлениями о постоянных оскорблениях и унижениях со стороны бывшего мужа в полицию обратилась жительница города Красноград.".