Бив та ображав власну матір. У Харкові засудили рецидивіста
1 рік та 6 місяців проведе у тюрмі чоловік, який систематично вчиняв домашнє насильство над власною матір’ю.
За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік вже мав судимість за крадіжки і грабежі. А матері зловмисник погрожував фізичною розправою, бив її та словесно ображав.
Літня жінка неодноразово зверталась із заявами на сина до поліції.
«Він неодноразово був притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства за ст. 173-2 КУпАП. Однак поведінка чоловіка щодо матері так і не змінювалась», – зазначили правоохоронці.
У серпні фігурант вкотре кричав на жінку та погрожував фізичною розправою.
У суді чоловік свою вину визнав, але зазначив, що вважає, що саме матір провокує його, не дає йому влаштовувати особисте життя. Чоловік пояснив, що періодично вживає алкогольні напої, через що у нього постійно виникають сварки з жінкою.
Суд визнав винним харків’янина в домашньому насильстві (ст. 126-1 ККУ).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бил, домашнее, мать, насилие, обижал, приговорили, прокуратура, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 14:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 рік та 6 місяців проведе у тюрмі чоловік, який систематично вчиняв домашнє насильство над власною матір’ю.".