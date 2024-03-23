Враг не вел штурмов на Харьковщине, но бил из авиации — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении армия РФ наступательных (штурмовых) действий не вела, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
Противник нанес авиаудары в районе населенных пунктов Землянки, Потихоново, Бологовка – на Слобожанском направлении, а также Кисловки – на Купянском.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное на Слобожанском направлении и Голубовка, Двуречная, Синьковка – на Купянском.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиация, бил, ворог, враг, ВСУ, генштаб, зведення, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 19:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении армия РФ наступательных (штурмовых) действий не вела, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".