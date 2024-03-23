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Враг не вел штурмов на Харьковщине, но бил из авиации — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:17   23.03.2024
Виктория Яковенко
Враг не вел штурмов на Харьковщине, но бил из авиации — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении армия РФ наступательных (штурмовых) действий не вела, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Противник нанес авиаудары в районе населенных пунктов Землянки, Потихоново, Бологовка – на Слобожанском направлении, а также Кисловки – на Купянском.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное на Слобожанском направлении и Голубовка, Двуречная, Синьковка – на Купянском.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 19:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении армия РФ наступательных (штурмовых) действий не вела, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".