Враг не вел штурмов на Харьковщине, но бил из авиации — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении армия РФ наступательных (штурмовых) действий не вела, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Противник нанес авиаудары в районе населенных пунктов Землянки, Потихоново, Бологовка – на Слобожанском направлении, а также Кисловки – на Купянском.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное на Слобожанском направлении и Голубовка, Двуречная, Синьковка – на Купянском.