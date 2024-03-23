Ворог не вів штурмів на Харківщині, але бив з авіації – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Противник завдав авіаударів в районі населених пунктів Землянки, Потихонове, Бологівка – на Слобожанському напрямку, а також Кислівки – на Куп’янському.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне на Слобожанському напрямку та Голубівка, Дворічна, Синьківка – на Куп’янському.