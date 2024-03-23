Ворог не вів штурмів на Харківщині, але бив з авіації – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Противник завдав авіаударів в районі населених пунктів Землянки, Потихонове, Бологівка – на Слобожанському напрямку, а також Кислівки – на Куп’янському.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне на Слобожанському напрямку та Голубівка, Дворічна, Синьківка – на Куп’янському.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 19:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".