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Ворог не вів штурмів на Харківщині, але бив з авіації – Генштаб ЗСУ

Події 19:17   23.03.2024
Вікторія Яковенко
Ворог не вів штурмів на Харківщині, але бив з авіації – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Противник завдав авіаударів в районі населених пунктів Землянки, Потихонове, Бологівка – на Слобожанському напрямку, а також  Кислівки – на Куп’янському.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань, Вовчанськ, Красне, Нескучне на Слобожанському напрямку та Голубівка, Дворічна, Синьківка – на Куп’янському.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 19:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".