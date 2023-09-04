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Експрацівнику театру в Харкові загрожує 10 років тюрми за дописи в соцмережах

Суспільство 10:23   04.09.2023
Олена Нагорна
Експрацівнику театру в Харкові загрожує 10 років тюрми за дописи в соцмережах

57-річний харків’янин, звільнений з одного з театрів міста за проросійські настрої, поширював у соцмережах матеріали, в яких виправдовував агресію РФ проти України. СБУ повідомила чоловікові про підозру.

Як повідомляє речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, харків’янин розповсюджував публікації у фейсбуці та забороненій в Україні мережі “Однокласники”. Вдома у чоловіка під час обшуку знайшли смартфон із ворожою пропагандою, а також заборонену символіку.


Фото: Владислав Абдула

За інформацією Харківської облпрокуратури, в публікаціях були такі твердження кремлівської пропаганди: “відмова від Новоросії зробила неминучою поточну війну”, “Україна стала оплотом і розсадником міжнародного тероризму”, “Росія проводить “СВО” на своїй території, і статус України після її “звільнення” “вирішуватиме тільки Москва”, “Путін врешті-решт захопить всю Україну”.

У матеріалах, які публікував харків’янин, були зображення символіки СРСР, зокрема, прапора та червоної зірки.

Чоловіку повідомили про підозру за фактами неодноразового публічного використання символіки комуністичного тоталітарного режиму та поширення матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1, 2 ст. 436-1, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2023 в 10:23;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "57-річний харків’янин, звільнений з одного з театрів міста за проросійські настрої, поширював у соцмережах матеріали, в яких виправдовував агресію РФ проти України. СБУ повідомила чоловікові про підозру.".