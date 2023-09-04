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Экс-сотруднику харьковского театра грозит 10 лет тюрьмы за посты в соцсетях

Общество 10:23   04.09.2023
Елена Нагорная
Экс-сотруднику харьковского театра грозит 10 лет тюрьмы за посты в соцсетях Фото: Владислав Абдула

57-летний харьковчанин, уволенный из одного из театров города за пророссийские настроения, распространял в соцсетях материалы, в которых оправдывал агрессию РФ против Украины. СБУ сообщила мужчине о подозрении.

Как сообщает спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, харьковчанин распространял публикации в Facebook и запрещенной в Украине сети «Одноклассники». Дома у мужчины в ходе обыска нашли смартфон с вражеской пропагандой, а также запрещенную символику.


Фото: Владислав Абдула

По информации Харьковской облпрокуратуры, в публикациях были такие утверждения кремлевской пропаганды: «отказ от Новороссии сделал неизбежной текущую войну», «Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма», «Россия проводит «СВО» на своей территории, и статус Украины после ее «освобождения» будет решать только Москва», «Путин в конце концов захватит всю Украину».

В материалах, которые публиковал харьковчанин, были изображения символики СССР, в частности флага и красной звезды.

Мужчине сообщили о подозрении по фактам неоднократного публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима и распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1, 2 ст. 436-1, ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 сентября 2023 в 10:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57-летний харьковчанин, уволенный из одного из театров города за пророссийские настроения, распространял в соцсетях материалы, в которых оправдывал агрессию РФ против Украины. СБУ сообщила мужчине о подозрении.".