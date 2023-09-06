На організатора “референдуму” на Чугуївщині не дали надіти електронний браслет

Суд узяв під варту без права внести заставу 43-річного чоловіка, якого обвинувачують в організації російського псевдореферендуму під час окупації частини Чугуївського району Харківської області.

За даними слідства, на початку липня минулого року чоловік обійняв посаду “помічника начальника Вовчанського територіального управління” в окупаційній адміністрації та агітував місцевих брати участь у “референдумі” щодо приєднання територій району до РФ, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Колаборант організовував розповсюдження пропагандистської газети “Харків-Z”, вивчав суспільну думку, підшукував та облаштовував приміщення для виборчих дільниць. Крім того, чоловік набирав людей для роботи на цих дільницях.

“Ухвалою Чугуївського міського суду від 30 серпня 2023 року було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про продовження обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета до 28 жовтня. Прокурори оскаржили вказану ухвалу в апеляційному порядку”, – розповіли у відомстві.

6 вересня Харківський апеляційний суд скасував рішення суду та виніс нове, яким задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28 жовтня.

Чоловік обвинувачується в колабораційній діяльності та умисних протиправних діях, направлених на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України).