Убила брата в Харькове: сначала женщину оправдали, потом нашли доказательства

Правоохранители доказали виновность 34-летней женщины, которая по данным следствия, убила двоюродного брата в Харькове.

Речь идет о событиях июня 2018 года. Тогда, рассказали в Харьковской областной прокуратуре, женщина находилась в квартире вместе со своим двоюродным братом. Между ними довольно часто возникали недоразумения, однако тот день имел трагические последствия.

«Женщина взяла кухонный нож и нанесла им удар в грудную клетку брату. Мужчина погиб на месте», — отметили правоохранители.

Киевский райсуд Харькова оправдал фигурантку. В частности, в ходе заседаний не доказали, что кухонный нож, на котором была кровь, не является орудием преступления. Так как длина клинка указанного ножа 10 см, а раневой канал – до 15 см. Суд также отметил, что у женщины не было мотива для убийства.

Прокуроры с таким решением не согласились и подали апелляцию.

«В ходе нового судебного разбирательства прокурором вызван эксперт, который подтвердил достоверность составления выводов судебно-медицинских экспертиз и сообщил, что погрешность в длине раневого канала может составлять от 3 до 6 см, учитывая различные факторы, в меньшую сторону. Так что длина раневого канала составляет от 9 до 15 см», — отметили в прокуратуре.

Также экспертиза подтвердила, что ранения, в результате которых умер родственник фигурантки, нанесли именно этим ножом, добавили правоохранители.

«Кроме того, допрошенные свидетели сообщили, что действительно между обвиняемой и потерпевшим были конфликты раньше, в том числе и в день убийства», — рассказали в прокуратуре.

Киевский райсуд 31 января вынес обвинительный приговор женщине. Фигурантку признали виновной в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Она проведет в тюрьме 7 лет и 6 месяцев. Женщину взяли под стражу в зале суда.