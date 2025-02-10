Вбила брата в Харкові: спершу жінку виправдали, потім докази знайшли

Правоохоронці таки довели винуватість 34-річної жінки, яка за даними слідства, вбила двоюрідного брата у Харкові.

Йдеться про події червня 2018 року. Тоді, розповіли у Харківській обласній прокуратурі, жінка перебувала у квартирі разом зі своїм двоюрідним братом. Між ними доволі часто виникали непорозуміння, проте той день мав трагічні наслідки.

«Жінка взяла кухонний ніж та завдала ним удар у грудну клітину брату. Чоловік помер на місці», – зазначили правоохоронці.

Київський райсуд Харкова виправдав фігурантку. Зокрема, під час засідань не довели, що кухонний ніж, на якому була кров, не є знаряддям злочину. Оскільки довжина клинка вказаного ножа 10 см, а рановий канал – до 15 см. Також суд зазначив, що у жінки не було мотиву для вбивства.

Прокурори з таким рішенням не погодились і подали апеляцію.

«У ході нового судового розгляду прокурором викликано експерта, яка підтвердила достовірність складання висновків судово-медичних експертиз та повідомила, що похибка у довжині ранового каналу може складати від 3 до 6 см, враховуючи різні чинники, в меншу сторону. Отже, довжина ранового каналу складає від 9 до 15 см», – зазначили у прокуратурі.

Також експертиза підтвердила, що поранення, внаслідок яких помер родич фігурантки, завдали саме цим ножем, додали правоохоронці.

«Крім того, допитані свідки повідомили, що дійсно між обвинуваченою та потерпілим були конфлікти раніше, в тому числі і в день вбивства», – розповіли у прокуратурі.

Тож Київський райсуд 31 січня виніс обвинувальний вирок жінці. Фігурантку визнали винною в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Вона проведе у тюрмі 7 років та 6 місяців. Жінку взяли під варту у залі суду.