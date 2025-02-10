Вбила брата в Харкові: спершу жінку виправдали, потім докази знайшли
Правоохоронці таки довели винуватість 34-річної жінки, яка за даними слідства, вбила двоюрідного брата у Харкові.
Йдеться про події червня 2018 року. Тоді, розповіли у Харківській обласній прокуратурі, жінка перебувала у квартирі разом зі своїм двоюрідним братом. Між ними доволі часто виникали непорозуміння, проте той день мав трагічні наслідки.
«Жінка взяла кухонний ніж та завдала ним удар у грудну клітину брату. Чоловік помер на місці», – зазначили правоохоронці.
Київський райсуд Харкова виправдав фігурантку. Зокрема, під час засідань не довели, що кухонний ніж, на якому була кров, не є знаряддям злочину. Оскільки довжина клинка вказаного ножа 10 см, а рановий канал – до 15 см. Також суд зазначив, що у жінки не було мотиву для вбивства.
Прокурори з таким рішенням не погодились і подали апеляцію.
«У ході нового судового розгляду прокурором викликано експерта, яка підтвердила достовірність складання висновків судово-медичних експертиз та повідомила, що похибка у довжині ранового каналу може складати від 3 до 6 см, враховуючи різні чинники, в меншу сторону. Отже, довжина ранового каналу складає від 9 до 15 см», – зазначили у прокуратурі.
Також експертиза підтвердила, що поранення, внаслідок яких помер родич фігурантки, завдали саме цим ножем, додали правоохоронці.
«Крім того, допитані свідки повідомили, що дійсно між обвинуваченою та потерпілим були конфлікти раніше, в тому числі і в день вбивства», – розповіли у прокуратурі.
Тож Київський райсуд 31 січня виніс обвинувальний вирок жінці. Фігурантку визнали винною в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Вона проведе у тюрмі 7 років та 6 місяців. Жінку взяли під варту у залі суду.
Читайте також: Шахраї «атакують» Харківщину: за якими схемами працюють, поради від поліції
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: апелляция, убила, Харків, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вбила брата в Харкові: спершу жінку виправдали, потім докази знайшли»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 14:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці таки довели винуватість 34-річної жінки, яка за даними слідства, вбила двоюрідного брата у Харкові.".