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Шахраї «атакують» Харківщину: за якими схемами працюють, поради від поліції

Суспільство 13:23   10.02.2025
Вікторія Яковенко
Шахраї «атакують» Харківщину: за якими схемами працюють, поради від поліції Фото: ГУНП в Харківській області

З початку лютого троє жителів Харківщини потрапили «на гачок» шахраїв. Загалом люди перерахували невідомим понад 250 тисяч гривень. У ГУ Нацполіції в Харківській області детально розповіли про інциденти.

Зокрема, 3 лютого до правоохоронців звернулася 70-річна жінка. Вона повідомила, що їй зателефонував невідомий та представився працівником банку. Співрозмовник заявив, що з її карткою відбуваються шахрайські дії, тож потрібно провести ряд банківських операцій. Зазначається, що потерпіла здійснила всі вказівки шахрая, і з її карти зняли 29 тис. грн.

Вже 5 лютого до поліції звернувся 37-річний чоловік. Він повідомив, що на його ім’я хтось оформив кредит у вигляді криптовалюти на суму 350 доларів, зазначили правоохоронці.

Ще один з випадків шахрайства стався 7 лютого з 41-річним чоловіком, додали у поліції. В інтернеті він хотів придбати авто. «Продавець» запропонував йому надіслати передоплату, на що заявник погодився. Перерахувавши кошти за авто, «продавець» більше не вийшов на зв’язок. Таким чином чоловік втратив понад 119 тис. грн.

За кожним з фактів правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) ККУ. Вони радять бути більш обачними під час спілкування з невідомими. Попереджають: нікому не повідомляйте дані ваших карток, адже банківська таємниця є конфіденційною інформацією.

Читайте також: На Харківщині чоловіка, що ошукав 12 громадян, підозрюють у шахрайстві

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 13:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку лютого троє жителів Харківщини потрапили «на гачок» шахраїв. Загалом люди перерахували невідомим понад 250 тисяч гривень.".