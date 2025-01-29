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На Харківщині чоловіка, що ошукав 12 громадян, підозрюють у шахрайстві

Події 18:25   29.01.2025
Оксана Якушко
На Харківщині чоловіка, що ошукав 12 громадян, підозрюють у шахрайстві

Харківські слідчі повідомили про підозру чоловіка, який ошукав людей на суму близько 48 тисяч гривень, повідомили у Нацполіції.

У грудні та січні до поліції на Харківщині зверталися громадяни та розповідали, що їх обдурив інтернет-шахрай.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 39-річний чоловік, неодноразово засуджений. Слідчі встановили, що зловмисник на одному з сайтів розмістив оголошення про те, що він вивозить людей, тварин і речі, серед іншого і з прифронтових територій. За послугу чоловік просив 4 тисячі гривень і наполягав, що необхідно відразу сплатити всю суму. Але отримавши кошти від замовників, зловмисник одразу припиняв спілкуватися. Таким чином чоловік ошукав 12 громадян на суму до 48 тисяч гривень.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження. Порушнику повідомили про підозру у шахрайстві. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 18:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські слідчі повідомили про підозру чоловіка, який ошукав людей на суму близько 48 тисяч гривень, повідомили у Нацполіції.".