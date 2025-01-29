Мужчина обманул 12 граждан на Харьковщине, его подозревают в мошенничестве

Харьковские следователи сообщили о подозрении мужчине, который обманул людей на сумму около 48 тысяч гривен, сообщили в Нацполиции.

В декабре и январе в полицию в Харьковской области обращались граждане и рассказывали, что их обманул интернет-мошенник.

Правоохранители установили личность правонарушителя. Им оказался 39-летний мужчина, ранее неоднократно судимый.

Следователи установили, что злоумышленник на одном из сайтов разместил объявление, что он вывозит людей, животных и вещи, в том числе и с прифронтовых территорий. За услугу мужчина просил 4 тысячи гривен и настаивал, что необходимо сразу уплатить всю сумму. Но получив деньги от заказчиков, он тут же прекращал общаться. Так мужчина обманул 12 граждан на сумму до 48 тысяч гривен.

Следователи открыли уголовное производство. Нарушителю сообщили о подозрении в мошенничестве. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.