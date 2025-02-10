Мошенники «атакуют» Харьковщину: по каким схемам работают, советы от полиции
С начала февраля трое жителей Харьковщины попали «на крючок» мошенников. В общем люди перечислили неизвестным более 250 тысяч гривен. В ГУ Нацполиции в Харьковской области подробно рассказали об инцидентах.
В частности, 3 февраля в полицию обратилась 70-летняя женщина. Она сообщила, что ей позвонил по телефону неизвестный и представился работником банка. Собеседник заявил, что с ее карточкой происходят мошеннические действия, поэтому нужно провести ряд банковских операций. Отмечается, что потерпевшая совершила все указания мошенника, и с ее карты сняли 29 тыс. грн.
Уже 5 февраля в полицию обратился 37-летний мужчина. Он сообщил, что на его имя кто-то оформил кредит в виде криптовалюты на сумму 350 долларов, отметили правоохранители.
Еще один из случаев мошенничества произошел 7 февраля с 41-летним мужчиной, добавили в полиции. В интернете он хотел купить авто. «Продавец» предложил переслать предоплату, на что заявитель согласился. Перечислив деньги за авто, «продавец» больше не вышел на связь. Таким образом, мужчина потерял более 119 тыс. грн.
По каждому из фактов правоохранители открыли уголовные производства по ст. 190 (мошенничество) УКУ. Они советуют быть более осмотрительными при общении с неизвестными. Предупреждают: никому не сообщайте данные ваших карт, ведь банковская тайна является конфиденциальной информацией.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мошенники, Нацполиция, схема, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 13:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала февраля трое жителей Харьковщины попали «на крючок» мошенников. В общем люди перечислили неизвестным более 250 тысяч гривен. ".