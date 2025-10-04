Live
  • Сб 04.10.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.5

Проиграл апелляцию: российский агент все-таки «сядет» на 15 лет

Происшествия 15:58   04.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Проиграл апелляцию: российский агент все-таки «сядет» на 15 лет

О том, что обвиняемый в коллаборационизме 43-летний мужчина, отправится в тюрьму на 15 лет, сообщили в Харьковской облпрокуратуре. 

«Доказано, что официально нигде не работающий житель Харьковской области был завербован представителем главного управления генштаба вооруженных сил РФ не позднее августа 2024 года. Сотрудник вражеской спецслужбы вышел на мужчину из-за его антиукраинских сообщений в Telegram-чатах и предложил сотрудничество», – пишут в прокуратуре.

Коллаборант принял предложение, ведь и сам поддерживал нарративы РФ. Он согласился собирать информацию о дислокации личного состава и техники ВСУ в Харькове и области. Он отмечал их на картах, а потом передавал своему российскому куратору. После этого россияне использовали данные для ударов.

«Чтобы избежать разоблачения, предатель периодически удалял переписку с российским куратором. Однако эти меры конспирации не помогли – его разоблачили правоохранители. Во время обыска у мужчины был обнаружен и изъят телефон с поличным. Суд он ожидал, находясь под стражей», – отметили правоохранители.

В результате суд признал предателя виновным и вынес приговор – 15 лет в тюрьме с конфискацией имущества. После чего сторона защиты пыталась уменьшить срок наказания в апелляции.

«Харьковский апелляционный суд отказал в ее удовлетворении, согласившись с позицией прокуратуры», – добавили в сообщении.

Читайте также: Снимали порчу, а вместе с ней и деньги: харьковчан ждет суд за мошенничество

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 4 октября: удары по энергетике, прилеты в Шостке
Новости Харькова — главное 4 октября: удары по энергетике, прилеты в Шостке
04.10.2025, 13:41
Около 30 раненых, дети в больнице: РФ ударила по вокзалу и поезду в Шостке
Около 30 раненых, дети в больнице: РФ ударила по вокзалу и поезду в Шостке
04.10.2025, 13:30
В Харькове возле супермаркета мужчина утонул в люке
В Харькове возле супермаркета мужчина утонул в люке
04.10.2025, 14:59
Сегодня 4 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 октября: какой праздник и день в истории
04.10.2025, 06:00
«Акт геноцида»: удары по энергообъектам на Черниговщине, Харьковщина без света
«Акт геноцида»: удары по энергообъектам на Черниговщине, Харьковщина без света
04.10.2025, 11:06
Проиграл апелляцию: российский агент все-таки «сядет» на 15 лет
Проиграл апелляцию: российский агент все-таки «сядет» на 15 лет
04.10.2025, 15:58

Новости по теме:

10.02.2025
Убила брата в Харькове: сначала женщину оправдали, потом нашли доказательства
03.09.2024
Наводчик ракет на ХОВА пытался оспорить пожизненное: как оправдывался
06.09.2023
На организатора «референдума» на Чугуевщине не дали надеть электронный браслет
08.08.2023
Смертельное ДТП на пр. Гагарина: прокуратура требует более жесткого приговора
12.07.2023
Апелляцию отклонили: коллаборантка на Харьковщине сядет на девять лет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Проиграл апелляцию: российский агент все-таки «сядет» на 15 лет»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 октября 2025 в 15:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что обвиняемый в коллаборационизме 43-летний мужчина, отправится в тюрьму на 15 лет, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.  «Доказано, что…".