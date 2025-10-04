Проиграл апелляцию: российский агент все-таки «сядет» на 15 лет
О том, что обвиняемый в коллаборационизме 43-летний мужчина, отправится в тюрьму на 15 лет, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
«Доказано, что официально нигде не работающий житель Харьковской области был завербован представителем главного управления генштаба вооруженных сил РФ не позднее августа 2024 года. Сотрудник вражеской спецслужбы вышел на мужчину из-за его антиукраинских сообщений в Telegram-чатах и предложил сотрудничество», – пишут в прокуратуре.
Коллаборант принял предложение, ведь и сам поддерживал нарративы РФ. Он согласился собирать информацию о дислокации личного состава и техники ВСУ в Харькове и области. Он отмечал их на картах, а потом передавал своему российскому куратору. После этого россияне использовали данные для ударов.
«Чтобы избежать разоблачения, предатель периодически удалял переписку с российским куратором. Однако эти меры конспирации не помогли – его разоблачили правоохранители. Во время обыска у мужчины был обнаружен и изъят телефон с поличным. Суд он ожидал, находясь под стражей», – отметили правоохранители.
В результате суд признал предателя виновным и вынес приговор – 15 лет в тюрьме с конфискацией имущества. После чего сторона защиты пыталась уменьшить срок наказания в апелляции.
«Харьковский апелляционный суд отказал в ее удовлетворении, согласившись с позицией прокуратуры», – добавили в сообщении.
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: апелляция, приговор, прокуратура, суд;
