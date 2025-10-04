Live
Снимали порчу, а вместе с ней и деньги: харьковчан ждет суд за мошенничество

Происшествия 12:45   04.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что четырех харьковчан будут судить за организацию мошеннической схемы, благодаря которой они разбогатели на шесть миллионов гривен.

Пе данным следствия, безработный харьковчанин вместе с тремя сообщниками дистанционно «исцеляли» доверчивых зрителей через популярную телепередачу.

Харьковчан обвиняют в мошенничестве

«Под вымышленными именами подельники представлялись «ясновидцами» и убеждали зрителей перечислять средства на подконтрольные счета за проведение «обрядов», которые якобы должны были лечить тяжелые болезни, «снимать порчу» и приносить «исцеление», – пишут правоохранители.

Харьковчан обвиняют в мошенничестве

Жертвами стали жители разных регионов – в том числе тяжелобольные и их родственники.

Харьковчан обвиняют в мошенничестве

«Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти шесть миллионов гривен. Вырученные деньги участники группы снимали с банковских карт и распределяли между собой», – добавили в прокуратуре.

Читайте также: Ушел из больницы и пропал: на Харьковщине ищут мужчину

Автор: Николь Костенко-Лагутина
