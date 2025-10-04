Знімали порчу, а разом із нею й гроші: на харків’ян чекає суд за шахрайство
У Харківській облпрокуратурі повідомили, що чотирьох харків’ян судитимуть за організацію шахрайської схеми, завдяки якій вони розбагатіли на шість мільйонів гривень.
За даними слідства, безробітний харків’янин разом із трьома спільниками дистанційно “зцілювали” довірливих глядачів через популярну телепередачу.
“Під вигаданими іменами спільники представлялися «ясновидцями» і переконували глядачів перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення “обрядів”, які начебто мали лікувати тяжкі хвороби, “знімати порчу” та приносити “зцілення”, – пишуть правоохоронці.
Їхніми жертвами стали жителі різних регіонів – у тому числі тяжкохворі та їхні родичі.
“Загальна сума завданих збитків становить майже шість мільйонів гривень. Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою”, – додали у прокуратурі.
