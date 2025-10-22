Шахраї виманюють гроші на тварин від імені КП – звернення до мешканців

У КП «Центр поводження з тваринами» розповіли, що від імені підприємства у городян виманюють кошти на нібито утримання чотирилапих.

На підприємстві повідомили: до працівників звернулися підписники та розповіли, що невідомі у приватних повідомленнях просять надіслати гроші, які нібито необхідні для тварин. У КП стверджують – цим займаються шахраї.

“КП «Центр поводження з тваринами» ніколи не збирає гроші для утримання тварин в особистих повідомленнях на особисті банківські картки. Ми звертаємося до вас виключно через наші офіційні сторінки по допомогу у вигляді кормів, теплих речей та інших необхідних речей для притулку”, – зазначили на підприємстві.

Для охочих підтримати притулок є єдиний офіційний рахунок, і благодійники за власним бажанням можуть надіслати на нього грошову допомогу, нагадали працівники.

“Наш притулок залишається місцем, де хвостики отримують тепло, безпеку та допомогу у складних ситуаціях. Просимо бути уважними та не контактувати з особами, які видають себе за представників Харківського міського притулку“, – наголосили у КП.

І додали: забувати про цю ситуацію не збираються – юристи підприємства вже готують заяву до поліції.