Шахраї виманюють гроші на тварин від імені КП – звернення до мешканців
У КП «Центр поводження з тваринами» розповіли, що від імені підприємства у городян виманюють кошти на нібито утримання чотирилапих.
На підприємстві повідомили: до працівників звернулися підписники та розповіли, що невідомі у приватних повідомленнях просять надіслати гроші, які нібито необхідні для тварин. У КП стверджують – цим займаються шахраї.
“КП «Центр поводження з тваринами» ніколи не збирає гроші для утримання тварин в особистих повідомленнях на особисті банківські картки. Ми звертаємося до вас виключно через наші офіційні сторінки по допомогу у вигляді кормів, теплих речей та інших необхідних речей для притулку”, – зазначили на підприємстві.
Для охочих підтримати притулок є єдиний офіційний рахунок, і благодійники за власним бажанням можуть надіслати на нього грошову допомогу, нагадали працівники.
“Наш притулок залишається місцем, де хвостики отримують тепло, безпеку та допомогу у складних ситуаціях. Просимо бути уважними та не контактувати з особами, які видають себе за представників Харківського міського притулку“, – наголосили у КП.
І додали: забувати про цю ситуацію не збираються – юристи підприємства вже готують заяву до поліції.
Читайте також: ДТП на Харківщині: водійка загинула, її маленький син отримав опіки (фото)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Шахраї виманюють гроші на тварин від імені КП – звернення до мешканців», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2025 в 10:02;