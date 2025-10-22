Мошенники выманивают деньги на животных от имени КП – обращение к жителям

В КП «Центр обращения с животными» рассказали, что от имени предприятия у горожан выманивают средства на якобы содержание питомцев.

На предприятии сообщили: к работникам обратились подписчики и рассказали, что неизвестные в частных сообщениях просят отправить деньги, которые якобы необходимы для животных. В КП утверждают – этим занимаются мошенники.

«КП «Центр обращения с животными» никогда не собирает деньги для содержания животных в личных сообщениях на личные банковские карты. Мы обращаемся к вам исключительно через наши официальные страницы за помощью в виде кормов, теплых вещей и других необходимых приютных вещей», – отметили на предприятии.

Для желающих поддержать приют есть единый официальный счет и люди по собственному желанию могут отправить на него денежную помощь, напомнили работники.

«Наш приют остается местом, где хвостики получают тепло, безопасность и помощь в сложных ситуациях.

Просим быть внимательными и не контактировать с лицами, выдающими себя за представителей Харьковского городского приюта», – акцентировали в КП.

И добавили: оставлять эту ситуацию не собираются – юристы предприятия уже готовят заявление в полицию.