Обіцяли роботу в Європі: харків’яни ошукали людей – слідство

Двох жителів Харкова підозрюють у шахрайстві. За даними слідства, вони ошукали людей, які хотіли працювати в Європі.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що «схема» фігурантів діяла протягом жовтня 2024-червня 2025 року.

«На популярних онлайн-ресурсах розміщувались фейкові оголошення про роботу на заводах, фабриках і складах у Бельгії, Німеччині та Нідерландах. Для комунікації з людьми зловмисники використовували SIM-картки та банківські рахунки, оформлені на підставних осіб», – з’ясували правоохоронці.

Встановлено, що фігуранти представлялися «менеджерами» та вимагали передоплату — 250 євро з особи за «укладання договору та оформлення документів». Згодом просили гроші суми за «страхування», «проживання» та «компенсації», що нібито були потрібні для остаточного оформлення виїзду.

«Після отримання коштів підозрювані знімали гроші та витрачали на власні потреби. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить майже 700 тисяч гривень», – розповіли в прокуратурі.

Загалом зафіксовано 17 таких епізодів, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. 32-річному та 45-річному харків’янам повідомили про підозру в шахрайстві. Якщо провину доведуть, їм загрожує до трьох років тюрми.