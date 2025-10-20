Live
Обещали работу в Европе: харьковчане обманули людей – следствие

Общество 16:10   20.10.2025
Виктория Яковенко
Двух жителей Харькова подозревают в мошенничестве. По данным следствия, они обманули людей, желающих работать в Европе.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что «схема» фигурантов действовала в течение октября 2024-июня 2025 года.

«На популярных онлайн-ресурсах размещались фейковые объявления о работе на заводах, фабриках и складах в Бельгии, Германии и Нидерландах. Для коммуникации с людьми злоумышленники использовали SIM-карты и банковские счета, оформленные на подставных лиц», — выяснили правоохранители.

Установлено, что фигуранты представлялись «менеджерами» и требовали предоплату — 250 евро с человека за «заключение договора и оформление документов». Впоследствии просили деньги суммы за «страхование», «проживание» и «компенсации», которые якобы требовались для окончательного оформления выезда.

«После получения средств подозреваемые снимали деньги и тратили на собственные нужды. Общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба составляет почти 700 тысяч гривен», — рассказали в прокуратуре.

В общем зафиксировано 17 таких эпизодов, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. 32-летнему и 45-летнему харьковчанам сообщили о подозрении в мошенничестве. Если вину докажут, им грозит до трех лет тюрьмы.

Афериста, выманивавшего деньги у родных украинских пленных, поймали в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
