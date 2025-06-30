Live
  • Пн 30.06.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.78

Афера на вакансиях в Европе: о схеме харьковчан сообщили в полиции

Общество 13:16   30.06.2025
Виктория Яковенко
Афера на вакансиях в Европе: о схеме харьковчан сообщили в полиции Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разоблачили на Харьковщине мошенническую схему «трудоустройства за границей».

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, схему организовала семейная пара харьковчан. Они, отмечают правоохранители, создавали объявления о предоставлении услуг по трудоустройству в странах Евросоюза.

«Вводили в заблуждение потерпевших по поводу наличия выгодных вакансий. После чего просили подписку в размере 700 евро за так называемое предоставление пособия по оформлению документов, рабочих виз и под другими предлогами. К преступной деятельности привлекли своих знакомых, через счета которых выводили средства», — установили в полиции.

Таким образом, успели обмануть четырех граждан на сумму более 80 тысяч гривен, добавили правоохранители.

Во время обысков дома у фигурантов изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и деньги.

Сейчас трем вероятным участникам схемы сообщили о подозрении в мошенничестве. Двоих из них уже отправили в СИЗО.

Если вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы. Другие фигуранты и потерпевшие еще устанавливаются.

схема харьковчан
Фото: ГУНП в Харьковской области
схема харьковчан
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Мужчина угрожал взорвать гранату в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новый дрон «Черника» ударил по Харькову – что о нем известно рассказал Терехов
Новый дрон «Черника» ударил по Харькову – что о нем известно рассказал Терехов
30.06.2025, 11:10
Новости Харькова — главное за 30 июня: ночные обстрелы области, ранен ребенок
Новости Харькова — главное за 30 июня: ночные обстрелы области, ранен ребенок
30.06.2025, 12:02
«Прилеты» под Харьковом: в прокуратуре показали последствия (фото)
«Прилеты» под Харьковом: в прокуратуре показали последствия (фото)
30.06.2025, 10:55
Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории
30.06.2025, 06:00
Закрыть дело «Гиганта» в Харькове – принял ли это суд, детали нового заседания
Закрыть дело «Гиганта» в Харькове – принял ли это суд, детали нового заседания
30.06.2025, 12:57
Афера на вакансиях в Европе: о схеме харьковчан сообщили в полиции
Афера на вакансиях в Европе: о схеме харьковчан сообщили в полиции
30.06.2025, 13:16

Новости по теме:

14:45
Вакансии до 50 тыс. грн: какую работу предлагают в Харькове и области
12:35
Работу с возможностью бронирования предлагают в Харькове: подробности
19:18
Рейтинг вакансий недели в Харькове и области: кому предлагают 56 тысяч гривен
16:50
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 19 до 40 тысяч гривен
13:14
Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 40 тысяч гривен

Вы читали новость: «Афера на вакансиях в Европе: о схеме харьковчан сообщили в полиции»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 13:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили на Харьковщине мошенническую схему «трудоустройства за границей».".