Афера на вакансиях в Европе: о схеме харьковчан сообщили в полиции
Правоохранители разоблачили на Харьковщине мошенническую схему «трудоустройства за границей».
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, схему организовала семейная пара харьковчан. Они, отмечают правоохранители, создавали объявления о предоставлении услуг по трудоустройству в странах Евросоюза.
«Вводили в заблуждение потерпевших по поводу наличия выгодных вакансий. После чего просили подписку в размере 700 евро за так называемое предоставление пособия по оформлению документов, рабочих виз и под другими предлогами. К преступной деятельности привлекли своих знакомых, через счета которых выводили средства», — установили в полиции.
Таким образом, успели обмануть четырех граждан на сумму более 80 тысяч гривен, добавили правоохранители.
Во время обысков дома у фигурантов изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и деньги.
Сейчас трем вероятным участникам схемы сообщили о подозрении в мошенничестве. Двоих из них уже отправили в СИЗО.
Если вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы. Другие фигуранты и потерпевшие еще устанавливаются.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, европа, полиция, схема, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 13:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили на Харьковщине мошенническую схему «трудоустройства за границей».".