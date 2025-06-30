Афера на вакансиях в Европе: о схеме харьковчан сообщили в полиции

Правоохранители разоблачили на Харьковщине мошенническую схему «трудоустройства за границей».

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, схему организовала семейная пара харьковчан. Они, отмечают правоохранители, создавали объявления о предоставлении услуг по трудоустройству в странах Евросоюза.

«Вводили в заблуждение потерпевших по поводу наличия выгодных вакансий. После чего просили подписку в размере 700 евро за так называемое предоставление пособия по оформлению документов, рабочих виз и под другими предлогами. К преступной деятельности привлекли своих знакомых, через счета которых выводили средства», — установили в полиции.

Таким образом, успели обмануть четырех граждан на сумму более 80 тысяч гривен, добавили правоохранители.

Во время обысков дома у фигурантов изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и деньги.

Сейчас трем вероятным участникам схемы сообщили о подозрении в мошенничестве. Двоих из них уже отправили в СИЗО.

Если вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы. Другие фигуранты и потерпевшие еще устанавливаются.

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