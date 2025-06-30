Афера на вакансіях у Європі: про схему харків’ян повідомили у поліції

Правоохоронці викрили на Харківщині шахрайську схему «працевлаштування за кордоном».

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, схему організувала сімейна пара харків’ян. Вони, зазначають правоохоронці, створювали оголошення про надання послуг з працевлаштування в країнах Євросоюзу.

«Вводили в оману потерпілих щодо наявності вигідних вакансій. Після чого просили передплату в розмірі 700 євро за так зване надання допомоги з оформлення документів, робочих віз та під іншими приводами. До злочинної діяльності залучили своїх знайомих, через рахунки яких виводили кошти», – встановили у поліції.

Таким чином встигли ошукали чотирьох громадян на суму понад 80 тисяч гривень, додали правоохоронці.

Під час обшуків вдома у фігурантів вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та гроші.

Наразі трьом ймовірним учасникам схеми повідомили про підозру у шахрайстві. Двох з них уже відправили у СІЗО.

Якщо провину доведуть, їм загрожує до 8 років тюрми. Інші фігуранти та потерпілі ще встановлюються.

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